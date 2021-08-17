В торговом комплексе «Сити» и СРК «Арена» прошли профилактические рейды по соблюдению масочного режима

Сотрудникам и посетителям торговых площадок в очередной раз напомнили о необходимости носить защитные маски. Как правило, маски есть практически у всех, но они лежат либо в сумке, либо в кармане. Тем, кто при сотрудниках полиции надевал средство защиты, удалось избежать административного наказания.

Всего за время рейда было составлено 18 административных протоколов по ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Напомним, нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 30 000 рублей - для физических лиц, от 10 000 до 50 000 рублей - для должностных лиц и от 100 000 до 300 000 рублей - для юридических лиц.

Стражи порядка обращают внимание горожан на то, что подобные рейды в Норильске проводятся на постоянной основе.