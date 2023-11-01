В транспортной прокуратуре пройдёт Всероссийский день приёма предпринимателей

7 ноября с 9.00 до 18.00 уполномоченными работниками аппарата Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и транспортных прокуратур будет проведён личный приём представителей бизнеса.

В Норильске мероприятие пройдёт по адресу: Ленинский проспект, 45б.

По возникшим вопросам можно обращаться по телефону: 8(383) 241-04-00, 8-913-921-7000.