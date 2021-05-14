В третье воскресенья мая в России проходит Международный день памяти людей, умерших от ВИЧ и СПИДа

Инициатива призвана объединить усилия всего мира в борьбе с глобальной эпидемией, унёсшей миллионы жизней, повысить уровень осведомлённости людей о ВИЧ-инфекции, выразить поддержку тем, кто живет с ВИЧ.

Проблема распространения этой инфекции остаётся актуальной до сих пор. На конец прошлого года по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в России было зафиксировано более полутора миллионов подтвержденных диагнозов «ВИЧ-инфекция». Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях. Красноярский край находится на 12-м месте по распространению инфекции.

В последнее время прослеживается тенденция к тому, что болезнь поражает преимущественно граждан в возрасте 30-49 лет. И больше это затрагивает мужчин. Количество заражённых при половых контактах ежегодно увеличивается. Также в 2020 зарегистрирован один случай, связанный с переливанием компонентов крови, два случая подозрения на инфицирование ВИЧ, связанное с оказанием медицинской помощи, и один случай инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи за пределами Российской Федерации.

Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом - сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно антитела в крови появляются в период от полутора до трёх месяцев (в редких случаях до шести месяцев) после заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать через 3-6 месяцев. До этого времени анализ крови может быть отрицательным, хотя человек уже является инфицированным и способен заразить других людей.