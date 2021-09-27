В труднодоступных населённых пунктах Красноярья началась перепись населения

В Красноярском крае 96 населённых пунктов в восьми районах отнесены к отдалённым и труднодоступным территориям. Переписчики посетят посёлки Эвенкии, Таймыра, Туруханского, Кежемского, Мотыгинского и Богучанского муниципальных районов.

Во многих труднодоступных населённых пунктах на севере региона проживают староверы и представители коренных малочисленных народов. По итогам переписи населения 2002 года, в Красноярском крае насчитывалось 16,4 тысячи представителей коренных малочисленных народов, в 2010 году - 16,2 тысячи человек. Всероссийская перепись населения фиксирует такие демографические показатели, как национальный, половозрастной состав, семейное положение, смена места жительства, уровень образования, число и структура домохозяйств.

«На базе данных переписи производится расчёт параметров социально-экономического развития России и её регионов, на федеральном уровне данные учитываются при разработке национальных проектов, а на региональном - государственных программ. Кроме того, от данных переписи зависит и объём денежных средств, поступающих в наш регион из федерального бюджета на реализацию государственных программ, включая строительство поликлиник, школ и детских садов», - сообщил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Напомним, что основной этап переписи населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября. В этом году заполнить анкету граждане смогут и самостоятельно на портале «Госуслуги». Предыдущая перепись населения состоялась в 2010 году.