В трудную минуту

С первых дней пандемии партия поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжёлой ситуации — для этого создана сеть волонтёрских центров во всех 85 регионах страны.

В Красноярском крае партийный волонтёрский центр начал свою работу 23 марта. До позднего вечера, без выходных работала горячая линия. За весну и лето было принято более 12 тысяч телефонных обращений. Звонившим была необходима как материальная помощь, так и правовая поддержка. В партию поступали просьбы из центров социальной защиты населения, от благотворительных фондов, общественных организаций об оказании помощи малоимущим, маломобильным, оставшимся без работы людям, многодетным семьям. Практически все эти просьбы были удовлетворены.

Работает волонтёрский центр «Единой России» и в Норильске. Помощь нуждающимся жителям города оказывают 20 волонтёров, среди которых местные партийцы, депутаты, общественные активисты. Исполнительный секретарь Норильского городского местного отделения партии Лилия Андреева отмечает: в волонтёрский центр обращаются с просьбами о помощи пожилые люди и многодетные семьи. В основном они касаются доставки продуктов и медикаментов, обеспечения средствами индивидуальной защиты, помощи в уборке квартир.

– Волонтёрский центр — одно из самых важных и необходимых направлений работы местного отделения партии. За семь месяцев работы активисты провели более 15 акций, помогали не только жителям города, но и медицинским учреждениям, — говорит Лилия Андреева.

За помощью в волонтёрский центр в Норильске можно обратиться по телефону 42–48–69.