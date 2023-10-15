В тундру — с умом

Хорошо подумай!

Как считает Зоя Дробышева, начинающим туристам лучше вообще воздержаться от походов в межсезонье: «скачущая» от минуса до плюса температура, мокрая земля, скользкие камни, дождь и пронизывающий ветер... Впрочем, если вы не ищете лёгких путей, а жаждете приключений, отправляйтесь в путь, но следуйте при этом советам бывалого, отмотавшего по норильской тундре, да и не только, не одну сотню километров.

– У нас в целом непредсказуемая погода. А сейчас самый непредсказуемый в плане температурных перепадов период, — поясняет Зоя Дробышева. — К тому же сейчас практически постоянно идут дожди, снег выпадает и тает — водоёмы активно наполняются, и это очень важный момент, который следует учитывать. То есть, выходя в тундру, надо понимать, что почти пересохший в прошлом месяце ручей сегодня может превратиться в серьёзную водную преграду. Или того хуже — сначала вам удастся форсировать реку, а на обратном пути — нет. А ещё бывает и так: отправился ты в пеший или водный поход, а для возвращения уже нужны лыжи... И важно помнить: в межсезонье каким бы ни казался крепким лёд, это ощущение может быть обманчивым.

Если с другом вышел в путь

Не стоит в межсезонье, да и вообще не стоит, выходить в тундру в одиночку. Каким бы опытным туристом вы ни были, компания для походов всегда предпочтительнее. Хорошо, если в группе есть человек, не единожды проходивший этим маршрутом. Ещё лучше, если с собой будет карта местности. Найти её можно в интернете — правда, рельеф на некоторых участках может не соответствовать современной обстановке. Верное решение — выбрать уже существующий и официально зарегистрированный маршрут. Можно обратиться в маршрутно–консультационную комиссию Норильска, действующую на базе Федерации спортивного туризма. Также узнать о существующих маршрутах, запросить отчёты предыдущих групп по данной местности и всесторонне изучить ситуацию, получить бесплатную консультацию и даже нанять опытного инструктора можно в Центре развития туризма.

Будь на связи!

Собираясь в многодневный поход, необходимо зарегистрироваться на сайте МЧС, указав, каким путём пойдёте и когда намерены вернуться. Это касательно многодневных походов.

Отправляясь же в тундру на несколько часов или на выходные, имейте при себе средства связи: сотовый, если не уйдёте далеко от города, рацию или спутниковый телефон, если можете оказаться в районах, где связь плохая. И обязательно расскажите кому–то из родственников или друзей, куда вы отправляетесь и когда должны быть дома, чтобы в случае вашего невозвращения в город вовремя они могли обратиться в службу спасения и донести до спасателей необходимую информацию.

Что тебе надо

Успех любого похода, даже простенького, однодневного, обеспечивается ещё до того, как сделан шаг за порог. Помните, у Вениамина Каверина в «Двух капитанах»: «Ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, — та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю». Грамотно подобранное снаряжение поможет прогулке по осенней тундре не превратиться в выпуск передачи «Выжить любой ценой».

– Всё снаряжение должно соответствовать целям вашего путешествия, — поясняет инструктор по спортивному туризму. — Допустим, вы собрались не просто прогуляться по тропинке, но и хотите подняться в горы. Значит, помимо резиновых сапог, вам понадобятся ещё и трекинговые ботинки. Положите в рюкзак и запасные тёплые носки. И не пренебрегайте тёплым чулком–вставкой для резиновых сапог.

Много — не мало

Что касается одежды, лучше всего — многослойная: дождевик или непромокаемая куртка — от дождя, штормовка — от ветра, под верхней одеждой — тёплая кофта, термобельё. Лучше одеться так, чтобы можно было что–то снять или надеть в зависимости от того, как меняется погода. Неплохо иметь сменный комплект носков и термобелья, чтобы переодеться, если промокнете и начнёте замерзать.

Удобны плащи-пончо, которые скроены так, что защитят тебя от дождя вместе с рюкзаком за спиной. При желании эту накидку можно использовать как тент, растянув между деревьями.

Прихватите с собой термос с горячим чаем и хотя бы лёгкий перекус. Крайне полезная вещь — миниатюрная газовая горелка, на которой можно и воды для доширака вскипятить, и кашу из банки разогреть. Рекомендую вооружиться трекинговыми палками — они хорошо разгружают поясничный отдел, увеличивают ход и выносливость, дают дополнительную опору. Незаменимая вещь — армированный скотч. С помощью него в тундре можно и рюкзак починить, и порвавшуюся обувь склеить, и временное укрытие соорудить. Эластичный бинт и обезболивающее, будем надеяться, не пригодятся, но пусть в рюкзаке лежат. Как и зажигалка, спички в непромокаемом пакете, шапка, две пары перчаток и так далее. В общем, лучше взять больше вещей и не использовать половину, чем оказаться в ситуации, когда путешествие налегке может стоить здоровья.