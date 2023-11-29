В турецком Стамбуле открывается представительство Корпорации развития Енисейской Сибири

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратился заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семёнов: «Открытие представительства Корпорации развития Енисейской Сибири – это не просто создание офиса, это в большей степени создание перспектив. Причём не только для развития взаимоотношений между бизнесом, но и между нашими народами. Красноярский край – второй по величине субъект Российской Федерации, входит в пятёрку лидеров по экономическому развитию. Базовыми отраслями промышленности Красноярского края являются цветная металлургия, лесной комплекс и сельское хозяйство. Но мы заинтересованы в сотрудничестве с турецкими партнёрами и в других отраслях, в том числе машиностроении, энергетике и сфере высоких технологий».

Турецкую Республику и нашу страну, а также в частности Красноярский край, связывает многолетнее взаимодействие. Более 50 компаний Красноярского края сотрудничают с предприятиями Турции в различных сферах экономики – в алюминиевой и нефтеперерабатывающей промышленности, туризме.

«Открытие офиса представительства Корпорации развития Енисейской Сибири – результат планомерной работы. В прошлом году в ходе визита официальной делегации Красноярского края в Стамбул прошли официальные и деловые встречи, подписаны соглашения о сотрудничестве и были достигнуты договорённости об организации работы представителя корпорации в Стамбуле. Уже сейчас мы наметили ряд направлений, по которым будем развивать сотрудничество: взаимные поставки оборудования и техники, проекты в сфере гостеприимства и алюминиевой промышленности, строительной сфере и отрасли деревообработки», – рассказал генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

После церемонии открытия стороны подписали меморандумы о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири и Ассоциацией RusKom и Ассоциацией предпринимателей лесной промышленности Турции (TORID). Предполагается, что сотрудничество сторон позволит развивать двусторонние торгово-экономические отношения Красноярского края и Турции.