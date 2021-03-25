В указ губернатора края о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, внесены изменения
В указ губернатора края о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, внесены изменения
Новые поправки касаются жителей края старше 65 лет, находящихся на самоизоляции. Они имеют право продлить больничный до 31 марта текущего года. Работающие пенсионеры по-прежнему могут уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на удалённый режим работы.