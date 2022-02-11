В указ губернатора Красноярского края по предотвращению распространения COVID-19 в регионе внесены очередные изменения

Теперь расписание в школах должно быть составлено так, чтобы на переменах контакты между учениками были сведены к минимуму. Кроме того, изменения коснулись сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании. В обоих случаях документ будет действовать в течение года.

В этом году продлевается возможность проведения спортивных мероприятий для детей и молодёжи в рамках госпрограммы «Развитие образования». Однако стоит помнить, что до сих пор на мероприятиях могут присутствовать только 70% зрителей от общего числа посадочных мест. Также в регионе увеличили охват ПЦР-тестирования с 200 до 300 исследований на 100 тысяч населения.