В указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесены изменения

С завтрашнего дня, 19 июня, во всём регионе прекратят работу детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые располагаются в торгово-развлекательных центрах. Фуд-корты в ТРЦ смогут работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки заказов.

Также в регионе ужесточается контроль за соблюдением превентивных мер.