В указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесены изменения
В указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесены изменения
Связано это с ухудшением эпидемиологической обстановки в Красноярском крае. Изменения внесены по рекомендации Роспотребнадзора.
С завтрашнего дня, 19 июня, во всём регионе прекратят работу детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые располагаются в торгово-развлекательных центрах. Фуд-корты в ТРЦ смогут работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки заказов.
Также в регионе ужесточается контроль за соблюдением превентивных мер.