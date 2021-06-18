МАУ ИЦ «Норильские новости»

В указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесены изменения

В указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесены изменения

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В указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесены изменения

Связано это с ухудшением эпидемиологической обстановки в Красноярском крае. Изменения внесены по рекомендации Роспотребнадзора.

В указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесены изменения

С завтрашнего дня, 19 июня, во всём регионе прекратят работу детские развлекательные центры и игровые комнаты, которые располагаются в торгово-развлекательных центрах. Фуд-корты в ТРЦ смогут работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки заказов.

Также в регионе ужесточается контроль за соблюдением превентивных мер.

Фото Ирина Яринская
18 июня в 14:22 650
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