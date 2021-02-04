В указ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесены новые изменения

С сегодняшнего дня отменён запрет на посещение торгово-развлекательных центров и ресторанов быстрого питания и самообслуживания детьми до 14 лет без сопровождения родителей.

Напомним, что данная мера была введена перед Новым годом из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. На сегодняшний день в Красноярском крае наблюдается заметный спад заболеваемости. 3 февраля было зарегистрировано 299 новых случаев заболевания. В Норильске — два новых случая.