В управлении образования Норильска подтвердили возгорание в детсаду № 45

Возгорание произошло из-за перегрева одной из ламп дневного света. Сотрудники сада оперативно эвакуировали детей в близлежащую школу № 14, объяснил Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска: «Ситуация неординарная, к счастью, случилась она в одном из подсобных помещений».

Также в управлении подтвердили, что периодически в здании происходят залития с кровли, однако к возгоранию это не имеет никакого отношения. Напомним, на днях в социальных сетях появилось сообщение о том, что в детсаду № 45 протекает кровля, в связи с чем по всему саду работники расставляют вёдра и тазы. В администрации учреждения подтвердили протечки крыши, добавив, что эта проблема периодически появляется с 2009 года, практически сразу после реконструкции объекта. В управлении общего и дошкольного образования Норильска поясняют: к сожалению, ремонт кровли, который провели в 2018 и 2019 годах, кардинально не изменили ситуацию. Кстати, оба раза средства выделялись из резервного фонда как раз на срочное устранение дефектов кровли. Теперь её снова ждёт ремонт:

- Конструкция сада уникальна, это единственное дошкольное учреждение города, где устроен «закрытый дворик»: в центре - большой прогулочный холл, а по периметру его опоясывают группы и подсобные помещения. Именно этот конструктив и подводит. Проблемы возникают с большой по площади кровлей холла, – пояснил Андрей Колин. – Сейчас из-за большого количества скопившегося снега нижняя часть его подтаяла и просочилась под перекрытия. За каникулы администрация сада выводила работников для ликвидации последствий снеготаяния.

Он добавил, что теперь кровлю предстоит вновь обследовать, понять проблему, а затем устранить её. Но для начала необходимо дождаться погоды, которая позволит это сделать. Кроме того, искать подрядчика для устранения дефектов придётся через конкурсные процедуры, которые проводит УКРиС, он же должен контролировать работы и принимать результат. Так что назвать сроки обновления кровли пока трудно.

- В этом году не планировалось проводить здесь кровельные работы, так что по результатам осмотра будут рассматриваться возможности использования резервного фонда, - отметил Андрей Колин.

Тем временем воспитанники детсад посещают, опасности в их пребывании в учреждении нет, заверили в управлении, течи также нет.

Продолжая тему залитий, в управлении образования также актуализировали данные по талнахской школе № 39, где осенью обнаружились протечки кровли. Сейчас в школе идёт поэтапное восстановление здания после залития. Подрядчик охладил чердачные помещения, чтобы исключить подтаивание снега. Из резервного фонда уже выделены деньги на косметический ремонт, впереди – конкурсные процедуры, которые должны провести специалисты УКРиС.

- Но, учитывая требования СанПИН, думаю, ремонт будет длительным, поскольку проводить его в присутствии детей нельзя, так что строителям придётся выходить вечером или в выходные дни, - резюмировал начальник управления.

Напомним, в конце ноября в школе № 39 через повреждённую крышу и тёплый чердак полилась вода от тающих осадков. Залило кабинеты, рекреации, библиотеку, столовую, спортзал и другие помещения вплоть до первого этажа. Учебный процесс приостановили, детей перевели в другие школы. По поручению исполняющего полномочия главы города Николая Тимофеева подрядчик срочно приступил к восстановительным работам.