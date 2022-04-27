В Управлении социальной защиты напоминают о праве компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте
В Управлении социальной защиты напоминают о праве компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте
Данная льгота предусмотрена статьёй 9 закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае».
Право на ежемесячную компенсацию расходов по оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края ребёнка школьного возраста имеют:
– многодетные семьи;
– семьи, в которой оба родителя инвалиды;
– неполные семьи, в которой родитель — инвалид.
Ежемесячная компенсация расходов назначается по заявлению граждан не позднее шести месяцев с даты пополнения проездной карты.
Размер ежемесячной компенсации расходов в этом году в Норильске составляет 187 рублей на каждого ребёнка школьного возраста.
Для назначения ежемесячной компенсации расходов необходимы:
– паспорт;
– свидетельство о рождении ребёнка (детей);
– справка(и) об обучении ребёнка (детей) в общеобразовательной организации;
– свидетельство о регистрации по месту жительства заявителя на территории Красноярского края (при отсутствии отметки в паспорте);
– решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории региона - в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории региона;
– справка(и) об установлении инвалидности родителя(ей) (представляется по инициативе заявителя);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя;
– платёжный документ, подтверждающий факт пополнения карты.
Заявление о назначении ежемесячной компенсации расходов с прилагаемыми к нему документами можно подать в клиентскую службу управления социальной защиты по адресам:
– Центральный район, ул. Советская, 14;
– Талнах, ул. Полярная, 7;
– Кайеркан, ул.Шахтерская, 9 а.
Понедельник – четверг с 09.00 до 17.15, пятница – с 09.00 до 17.00.
Записаться на приём можно по телефону 46-14-41 или на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Запись на приём».
Также подать документы можно в МФЦ и через краевой портал государственных и муниципальных услуг.