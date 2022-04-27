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В Управлении социальной защиты напоминают о праве компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте

В Управлении социальной защиты напоминают о праве компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте

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В Управлении социальной защиты напоминают о праве компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте

Данная льгота предусмотрена статьёй 9 закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае».

В Управлении социальной защиты напоминают о праве компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте

Право на ежемесячную компенсацию расходов по оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края ребёнка школьного возраста имеют:

– многодетные семьи;

– семьи, в которой оба родителя инвалиды;

– неполные семьи, в которой родитель — инвалид.

Ежемесячная компенсация расходов назначается по заявлению граждан не позднее шести месяцев с даты пополнения проездной карты.

Размер ежемесячной компенсации расходов в этом году в Норильске составляет 187 рублей на каждого ребёнка школьного возраста.

Для назначения ежемесячной компенсации расходов необходимы:

– паспорт;

– свидетельство о рождении ребёнка (детей);

– справка(и) об обучении ребёнка (детей) в общеобразовательной организации;

– свидетельство о регистрации по месту жительства заявителя на территории Красноярского края (при отсутствии отметки в паспорте);

– решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории региона - в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории региона;

– справка(и) об установлении инвалидности родителя(ей) (представляется по инициативе заявителя);

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя;

– платёжный документ, подтверждающий факт пополнения карты.

Заявление о назначении ежемесячной компенсации расходов с прилагаемыми к нему документами можно подать в клиентскую службу управления социальной защиты по адресам:

– Центральный район, ул. Советская, 14;

– Талнах, ул. Полярная, 7;

– Кайеркан, ул.Шахтерская, 9 а.

Понедельник – четверг с 09.00 до 17.15, пятница – с 09.00 до 17.00.

Записаться на приём можно по телефону 46-14-41 или на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Запись на приём».

Также подать документы можно в МФЦ и через краевой портал государственных и муниципальных услуг.

Фото из открытых источников
27 апреля в 15:10 450
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