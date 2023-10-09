В управлении социальной защиты населения напомнили о правилах предоставления субсидий на оплату жилого помещения
В управлении социальной защиты населения напомнили о правилах предоставления субсидий на оплату жилого помещения
Субсидии – это средства, предоставляемые гражданам (семьям) в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг в случае, когда их доходы не позволяют оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объёме по объективным и независящим от них причинам.
Право на субсидию имеют:
– пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
– наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
– члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
– собственники жилого помещения квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома.
Размер субсидии исчисляется помесячно и определяется как разница между:
– начисленным размером оплаты жилья и коммунальных услуг;
– размером предоставленных заявителю и (или) членам его семьи мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно льготному статусу;
– максимально допустимой долей собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина).
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии (к примеру, при обращении за предоставлением субсидии в сентябре 2023 года доходы предоставляются за расчётный период с 01.02.2023 по 31.07.2023, в октябре 2023 года – с 01.03.2023 по 31.08.2023 и так далее).
При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субсидия назначается с 1-го числа текущего месяца, а при предоставлении документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.
Субсидия предоставляется на полгода.
Дополнительную и более подробную информацию по вопросу оформления субсидии можно получить по телефону: 8 (3919) 46-06-95 (доб. 3).