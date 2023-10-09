В управлении социальной защиты населения напомнили о правилах предоставления субсидий на оплату жилого помещения

Право на субсидию имеют:

– пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

– наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

– члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

– собственники жилого помещения квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома.

Размер субсидии исчисляется помесячно и определяется как разница между:

– начисленным размером оплаты жилья и коммунальных услуг;

– размером предоставленных заявителю и (или) членам его семьи мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно льготному статусу;

– максимально допустимой долей собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина).

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии (к примеру, при обращении за предоставлением субсидии в сентябре 2023 года доходы предоставляются за расчётный период с 01.02.2023 по 31.07.2023, в октябре 2023 года – с 01.03.2023 по 31.08.2023 и так далее).

При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субсидия назначается с 1-го числа текущего месяца, а при предоставлении документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

Субсидия предоставляется на полгода.

Дополнительную и более подробную информацию по вопросу оформления субсидии можно получить по телефону: 8 (3919) 46-06-95 (доб. 3).