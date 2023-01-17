В управлении социальной защиты населения напомнили об индексации социальных выплат

Так, с 1 января изменится размер следующих мер социальной поддержки, предоставляемых управлением:

- пособие на ребёнка: 675 рублей;

- повышенный размер пособия на ребёнка (на детей одиноких матерей, на детей, у которых оба родителя инвалиды, или детей из неполных семей, в которых родитель инвалид, на детей из многодетных семей): 945 рублей;

- единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей: 114 542 рубля;

- ежегодное пособие на ребёнка школьного возраста: 3600 рублей;

- ежемесячная компенсация расходов по оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края для проезда детей школьного возраста: 197 рублей;

- размер ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды: 3750 рублей;

- ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей: 23 490 рублей;

- ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно по заявлениям, поданным до 1 января 2023 года: от 11 745 до 23 490 рублей;

- краевой материнский (семейный) капитал: 167 724 рубля.