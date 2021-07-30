В выходные дни сотрудники дорожной полиции проведут оперативно-профилактические рейды

Мероприятия в первую очередь будут направлены на выявление водителей, игнорирующих ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Кроме того, автоинспекторы проверят автолюбителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД напоминают норильчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Сообщить о случаях нетрезвого вождения неравнодушные горожане могут по телефону 43-54-58 (круглосуточно).