В выходные дни сотрудники дорожной полиции проведут оперативно-профилактические рейды
В выходные дни сотрудники дорожной полиции проведут оперативно-профилактические рейды
Мероприятия в первую очередь будут направлены на выявление водителей, игнорирующих ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Кроме того, автоинспекторы проверят автолюбителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Сотрудники ГИБДД напоминают норильчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Сообщить о случаях нетрезвого вождения неравнодушные горожане могут по телефону 43-54-58 (круглосуточно).