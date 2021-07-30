МАУ ИЦ «Норильские новости»

В выходные дни сотрудники дорожной полиции проведут оперативно-профилактические рейды

В выходные дни сотрудники дорожной полиции проведут оперативно-профилактические рейды

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В выходные дни сотрудники дорожной полиции проведут оперативно-профилактические рейды

В выходные дни сотрудники дорожной полиции проведут оперативно-профилактические рейды

Мероприятия в первую очередь будут направлены на выявление водителей, игнорирующих ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Кроме того, автоинспекторы проверят автолюбителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД напоминают норильчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Сообщить о случаях нетрезвого вождения неравнодушные горожане могут по телефону 43-54-58 (круглосуточно).

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
30 июля в 09:30 380
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