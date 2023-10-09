В выходные дорожные полицейские Норильска устроили погоню за нетрезвым водителем

Всё произошло 7 октября в вечернее время на автодороге Норильск — Алыкель. Во время патрулирования внимание инспекторов ДПС привлёк автомобиль Renault Logan. Тогда они потребовали водителя остановиться, но мужчина проигнорировал многократные требования и попытался скрыться.

Во время погони владелец легковушки совершал опасные маневры, создавая аварийные ситуации на дороге. В районе дома № 22 на ул. Строителей он вовсе выпрыгнул из своего автомобиля и попытался убежать от инспекторов ДПС, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.

Там было установлено, что 40-летний водитель был в нетрезвом состоянии. Инспекторы ДПС в отношении нарушителя составили 12 административных материалов, в том числе по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…».

В настоящее время водитель задержан, автомобиль помещён на специализированную стоянку.