В выходные дорожные полицейские провели масштабный рейд

За выходные правоохранители выявили 113 нарушений, двое автомобилистов были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. С начала года за подобное нарушение задержаны 131 человек. Ещё восемь были лишены водительских прав (с начала года — 322 случая). За движение по встречной полосе оштрафованы 16 водителей (с начала года — 189 нарушений). 23 водителя не были пристёгнуты ремнями безопасности (с начала года зафиксировано 1076 нарушений).

Одно из самых распространённых нарушений — тонировка стёкол авто. Во время рейда было зафиксировано 27 , а с начала года — 994. За нарушение ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств» водители должны заплатить штраф в размере 500 рублей. В случае повторного нарушения водителя ждёт штраф — 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В Госавтоинспекции напоминают: если нарушители не устраняют тонировку на месте, им выдаётся требование об её устранении. Если же водитель о нём «забывает», он несёт ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», которая предполагает штраф в размере до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.