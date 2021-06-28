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В выходные дорожные полицейские провели масштабный рейд

В выходные дорожные полицейские провели масштабный рейд

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В выходные дорожные полицейские провели масштабный рейд

Такие мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят на постоянной основе. Основная цель — пресечение незаконной транспортировки огнестрельного оружия и боеприпасов, наркотических средств, контрафактной алкогольной продукции, выявление автомобилей с изменёнными идентификационными номерами, наличием запрещённой тонировки и выявление иных правонарушений. На минувших выходных рейд проходил при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по краю.

В выходные дорожные полицейские провели масштабный рейдВ выходные дорожные полицейские провели масштабный рейдВ выходные дорожные полицейские провели масштабный рейдВ выходные дорожные полицейские провели масштабный рейд

За выходные правоохранители выявили 113 нарушений, двое автомобилистов были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. С начала года за подобное нарушение задержаны 131 человек. Ещё восемь были лишены водительских прав (с начала года — 322 случая). За движение по встречной полосе оштрафованы 16 водителей (с начала года — 189 нарушений). 23 водителя не были пристёгнуты ремнями безопасности (с начала года зафиксировано 1076 нарушений).

Одно из самых распространённых нарушений — тонировка стёкол авто. Во время рейда было зафиксировано 27 , а с начала года — 994. За нарушение ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств» водители должны заплатить штраф в размере 500 рублей. В случае повторного нарушения водителя ждёт штраф — 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В Госавтоинспекции напоминают: если нарушители не устраняют тонировку на месте, им выдаётся требование об её устранении. Если же водитель о нём «забывает», он несёт ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», которая предполагает штраф в размере до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
28 июня в 15:30 510
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