В выходные дорожные полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»

«Отличился» и 52-летний водитель автомобиля Subaru. Во время своего пьяного заезда по улицам Норильска он не реагировал на требования сотрудников полиции остановиться, создавал угрозу жизни и здоровью норильчан. Нарушитель был задержан стражами порядка, а его автомобиль помещён на штрафстоянку. Административные материалы в отношении виновного направлены в суд. Напомним, что санкция части 1 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» КоАП РФ, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет.

Также сотрудниками ГИБДД привлечены к административной ответственности 18 водителей за управление транспортом с непристегнутыми ремнями безопасности; четыре водителя проигнорировали требование об использовании ремней безопасности во время перевозки детей в транспорте, а восемь сели за руль, не имея водительских прав. На пешеходов за нарушение правил перехода дороги составлено шесть административных материалов.

Такие профилактические мероприятия поводятся на постоянной основе.