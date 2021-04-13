МАУ ИЦ «Норильские новости»

В выходные дорожные полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»

В выходные дорожные полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»

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В выходные дорожные полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»

По итогам рейда госавтоинспекторы составили более 110 административных материалов, задержали шесть нетрезвых водителей. Один из них - мотоциклист, который не имел прав на управление мототранспортом.

В выходные дорожные полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»В выходные дорожные полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»В выходные дорожные полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»

«Отличился» и 52-летний водитель автомобиля Subaru. Во время своего пьяного заезда по улицам Норильска он не реагировал на требования сотрудников полиции остановиться, создавал угрозу жизни и здоровью норильчан. Нарушитель был задержан стражами порядка, а его автомобиль помещён на штрафстоянку. Административные материалы в отношении виновного направлены в суд. Напомним, что санкция части 1 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» КоАП РФ, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет.

Также сотрудниками ГИБДД привлечены к административной ответственности 18 водителей за управление транспортом с непристегнутыми ремнями безопасности; четыре водителя проигнорировали требование об использовании ремней безопасности во время перевозки детей в транспорте, а восемь сели за руль, не имея водительских прав. На пешеходов за нарушение правил перехода дороги составлено шесть административных материалов.

Такие профилактические мероприятия поводятся на постоянной основе.

Фото из архива ГИБДД
13 апреля в 17:16 540
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