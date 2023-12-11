В выплаты пособий детям до полутора лет внесли изменения

Соответствующие изменения были разработаны по поручению президента страны Владимира Путина. Они были приняты в третьем чтении в Государственной Думе.

Изменения вносятся в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в Трудовой кодекс РФ.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, подчеркнул, что данное решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам: «Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребёнком. Принятые сегодня ГД поправки позволят сохранить выплаты».