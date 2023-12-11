В выплаты пособий детям до полутора лет внесли изменения
В выплаты пособий детям до полутора лет внесли изменения
Так, пособие будет выплачиваться даже при досрочном выходе из декрета.
Соответствующие изменения были разработаны по поручению президента страны Владимира Путина. Они были приняты в третьем чтении в Государственной Думе.
Изменения вносятся в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в Трудовой кодекс РФ.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, подчеркнул, что данное решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам: «Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребёнком. Принятые сегодня ГД поправки позволят сохранить выплаты».