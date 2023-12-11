В выставочном зале Городского центра культуры открылась галерея видеозарисовок

Зарисовки созданы школьниками и студентами города в рамках проекта «Погружение в Норильск».

«Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и был задуман с целью напомнить норильчанам об уникальности нашей малой родины, а также для того, чтобы в очередной раз горожане почувствовали свою причастность к территории, на которой проживают», - рассказывает директор АНО «ЦКИ «Мята» Анна Воробьёва.

За период реализации проекта было проведено шесть мастер-классов по созданию видео с нуля; участниками проекта было представлено на конкурс 30 работ; всего НКО «Мята» приняло около 60 заявок на участие; ролики в социальных сетях набрали уже более трёх тысяч просмотров.

Выставка будет открыта в течение двух дней, до 13 декабря. Посетить её можно с 16.00 до 20.00. Вход свободный.