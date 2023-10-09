В закон «О выборах Президента РФ» внесут поправки

Законопроект внесён председателями комитетов по законодательству Государственной Думы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также группой депутатов и сенаторов.

Согласно законодательству выборы президента страны пройдут в марте 2024 года. Точная дата будет установлена Советом Федерации РФ в конце текущего года.

«С учётом таких сроков и необходимости уточнения ряда законодательных норм мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают», — отметил Павел Крашенинников.

Законопроектом уточняются положения ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и приводятся в соответствие с ранее внесёнными изменениями в федеральные законы (от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

Так, законопроект предусматривает уточнение положений относительно фото- и видеосъёмки на избирательных участках. Её могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом. Недопустимо также нарушение тайны голосования и контроль над волеизъявлением избирателей. Вместе с тем обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.

Также, в случае если у зарегистрированного избирателя появляется судимость, сведения об этом в письменной форме необходимо заявить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию.

Предлагается установить и предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей. Также закрепляется возможность софинансирования подготовки и проведения выборов Президента РФ из бюджета субъекта РФ и местного бюджета.

На заседания избирательных комиссий будут аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.