В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с представителями управления соцполитики

2 октября с 15 до 16 часов гостями прямой линии станут представители управления социальной политики, которые ответят на актуальные вопросы горожан.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34–35–96, 34–28–75 или задать их лично во время прямой линии по номеру 34–34–80.