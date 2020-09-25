МАУ ИЦ «Норильские новости»

В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с представителями управления соцполитики

В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с представителями управления соцполитики

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В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с представителями управления соцполитики

В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с представителями управления соцполитики

2 октября с 15 до 16 часов гостями прямой линии станут представители управления социальной политики, которые ответят на актуальные вопросы горожан.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34–35–96, 34–28–75 или задать их лично во время прямой линии по номеру 34–34–80.

25 сентября в 11:53 420
Прямая линияСоцполитика
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