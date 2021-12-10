В заполярной столице презентовали проект туристического паспорта Таймыра

В рамках празднования Дня Таймыра и районного фестиваля «Мы можем сердцем Арктику согреть» в Таймырском информационном центре прошла презентация проекта туристического паспорта Таймыра «Туристический сторителлинг как современная технология продвижения дестинаций». К беседе в онлайн-режиме присоединились российские и международные эксперты в сфере туризма.

Паспорт призван рассказать об уникальности Таймыра, народах, населяющих его, их традициях и быте так, чтобы потенциальные туристы не просто узнали о местности, а почувствовали сопричастность с территорией, создали для себя положительный образ и захотели посетить северные просторы.

Новая редакция туристического паспорта 2022 года расскажет путешественникам о причинах, по которым им необходимо посетить Таймыр, представит топ самых ярких мест полуострова и поделится, как их посетить. Также туристы узнают о новых инфраструктурных проектах, которые после своей реализации станут центром притяжения Заполярья.

В продолжение темы развития туризма свои туристические маршруты презентовали представители крестьянско-фермерских хозяйств. По их словам, одними из популярных направлений на Таймыре являются этнотуры, которые позволяют гостям окунуться в самобытную жизнь оленеводческих стойбищ. В рамках такого путешествия туристы смогут побыть настоящими жителями тундры, одевшись в национальные одежды, попробовать традиционные северные блюда, прокатиться на оленьих упряжках и снегоходах, максимально близко познакомиться с бытом людей, которые живут в суровых условиях Севера. Организаторы уверяют: равнодушным не останется никто.

После презентаций таймырцев своим опытом работы в туристической сфере поделились эксперты из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, а также из Швеции и Швейцарии.

Они высказали свое мнение о том, что сегодня может быть интересно путешественникам, как правильно представить территорию, чтобы сюда хотелось приехать не один раз, с какими трудностями можно столкнуться при продвижении территории, а также как создать высококачественный и читаемый контент для туристов.

«Сегодня уже есть некоторые аспекты, благодаря которым Таймыр становится узнаваемым. Мы делаем всё возможное, чтобы туризм на нашей территории развивался, и совместными усилиями нам будет намного легче добиться успеха в этом направлении», - отметила начальник управления культуры администрации муниципального района Валентина Сацкая.