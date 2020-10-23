В Заполярном филиале «Норникеля» выпустили новые памятки по охране труда

Наглядная агитация призвана уберечь работников от заболеваний, связанных со слухом. Информационные плакаты и лифлеты разработали специалисты департамента промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала.

По словам директора департамента промышленной безопасности и охраны труда Сергея Шиленко, в лифлеты вошли рассказы работников различных производственных подразделений о важности применения средств индивидуальной защиты органов слуха.

Агитматериалы уже появились во всех подразделениях Заполярного филиала. Всего подготовлено и распечатано полторы тысячи плакатов и 400 лифлетов. Реализация этого проекта обошлась в сумму около 250 тысяч рублей.

«Нам важно в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на производственных объектах. Главная ценность компании — люди, которые в ней работают. К сожалению, некоторые пренебрегают правилами. Мы рассчитываем, что новые агитационные материалы исправят ситуацию, ведь сохранение здоровья и жизни работников — основной приоритет нашей компании», — отметил Сергей Шиленко.

К слову, недавно в Заполярном филиале для горняков выпустили памятку, наглядно показывающую необходимые безопасные действия при оборке заколов.