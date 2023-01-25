МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений Голубев

В Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений Голубев

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В Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений Голубев

Кандидатами на должность руководителя вуза были выдвинуты два претендента: исполняющий обязанности ректора ЗГУ Евгений Голубев и проректор по образовательной деятельности и молодёжной политике Виталий Игнатенко.

В Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений ГолубевВ Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений ГолубевВ Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений ГолубевВ Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений ГолубевВ Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений ГолубевВ Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений Голубев

«Это безусловно волнительный момент, потому что на кону была большая работа, - подчеркнул Евгений Голубев, и. о. ректора ЗГУ. - Это программа, которую мы продумывали большей частью коллектива. За плечами много встреч, которые, без сомнения, продолжатся. И для нас стратегическая задача – поддержание высокого уровня коммуникаций внутри коллектива, формирование идентичности Заполярного университета».

Напомним, Евгений Голубев окончил Тюменский государственный университет (ТюмГУ), после чего работал в этом же вузе на разных должностях. В МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических наук. Неоднократно проходил повышение квалификации в Московской школе управления «Сколково». Около 10 лет возглавлял технологический парк ТюмГУ.

В апреле прошлого года он был назначен исполняющим обязанности ректора ЗГУ. Тогда представить его приехал заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко. В этот раз он тоже приехал в Норильск поддержать кандидатуру Евгения Голубева от министерства.

«Состоялись открытые, честные, конкурентные выборы, мы видим это по результату. Север – это место с альтернативными мнениями, тем дороже победа. Я поздравляю Евгения Викторовича с этим хорошим результатом, с поддержкой большинства коллектива на выборах ректора на ближайшие пять лет», - прокомментировал результаты выборов Пётр Кучеренко.

«От того, как развивается, как работает, какие выдает результаты Заполярный государственный университет, зависит во многом дальнейшее развитие и города, и, я не побоюсь этих слов, всей Арктической зоны и нашей страны, - отметил глава города Дмитрий Карасев. - Наличие такого учебного заведения делает Норильск опорным городом Арктики. Вуз работает над собой, как и город, постоянно ставятся новые задачи и новые цели. Без нашего ЗГУ развиваться, конечно, сложно. Хорошо, что у нас он есть».

25 января в 15:20 350
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