В Заполярном государственном университете большинством голосов ректором избран Евгений Голубев

«Это безусловно волнительный момент, потому что на кону была большая работа, - подчеркнул Евгений Голубев, и. о. ректора ЗГУ. - Это программа, которую мы продумывали большей частью коллектива. За плечами много встреч, которые, без сомнения, продолжатся. И для нас стратегическая задача – поддержание высокого уровня коммуникаций внутри коллектива, формирование идентичности Заполярного университета».

Напомним, Евгений Голубев окончил Тюменский государственный университет (ТюмГУ), после чего работал в этом же вузе на разных должностях. В МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата географических наук. Неоднократно проходил повышение квалификации в Московской школе управления «Сколково». Около 10 лет возглавлял технологический парк ТюмГУ.

В апреле прошлого года он был назначен исполняющим обязанности ректора ЗГУ. Тогда представить его приехал заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко. В этот раз он тоже приехал в Норильск поддержать кандидатуру Евгения Голубева от министерства.

«Состоялись открытые, честные, конкурентные выборы, мы видим это по результату. Север – это место с альтернативными мнениями, тем дороже победа. Я поздравляю Евгения Викторовича с этим хорошим результатом, с поддержкой большинства коллектива на выборах ректора на ближайшие пять лет», - прокомментировал результаты выборов Пётр Кучеренко.

«От того, как развивается, как работает, какие выдает результаты Заполярный государственный университет, зависит во многом дальнейшее развитие и города, и, я не побоюсь этих слов, всей Арктической зоны и нашей страны, - отметил глава города Дмитрий Карасев. - Наличие такого учебного заведения делает Норильск опорным городом Арктики. Вуз работает над собой, как и город, постоянно ставятся новые задачи и новые цели. Без нашего ЗГУ развиваться, конечно, сложно. Хорошо, что у нас он есть».