В Заполярном государственном университете им. Н.М. Федоровского открылись «Таймырские чтения – 2021»

«Таймырские чтения» - это уникальное международное научное и культурное мероприятие, привлекающее внимание российских и международных учёных, занимающихся исследованиями в Арктике и направленное на бережное природопользование и устойчивое развитие Арктики, исследование истории и сохранение культуры народов Таймыра, воспитание у молодёжи чувства гордости за свою малую родину, уважение к культуре и традициям коренных народов Таймыра, к подвигам первопроходцев и тех, кто осваивал Таймыр на различных исторических этапах.

Начиная с 2002 года, это одно из самых ярких научных событий в городе. Развитие «Таймырских чтений» превзошло все ожидания: проект из регионально-исследовательского превратился в международный конкурс. Ежегодно в нём принимают участие около 200 человек.

География чтений весьма обширна: на Таймыре - Дудинка, Хатанга и Норильск; по России - Санкт-Петербург, Смоленск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск, Республика Тыва; зарубежные страны - Венгрия, Норвегия, Финляндия, Польша, Германия.

Во время «Таймырских чтений» традиционно работают выставки работ студентов отделения Норильского колледжа искусств «Северное сияние»; выставки известных художников и фотомастеров. Проходит традиционный мастер-класс по художественной вышивке, организуются исторические ретроспективы, дискуссионные площадки, круглые столы, презентации книг и монографий. Ещё одной особенностью этого проекта является проведение творческого конкурса чтецов, поэтического и музыкального конкурсов.

Программа мероприятий «Таймырских чтений - 2021»

30 ноября

12.15 – открытие фестиваля;

13.30 – начало работы секций:

секция «Этнокультура Таймыра» (ауд. 209, модератор Самойлова Лариса Прокопьевна);

секция «Экология Таймыра» (ауд. 207, модератор Черемисин Алексей Александрович).

1 декабря

10.40 - мастер-класс по росписи футболок (ауд. 612, проводит Самойлова Лариса Прокопьевна);

12.15 - поэтический (авторский) конкурс (в читальном зале библиотеки, организатор Волегова Галина Ивановна);

15.10 - мастер-класс «Полярная сова» в технике стринг-арт (ауд. 503, проводит Бадритдинова Дарья Андреевна).

2 декабря

10.40 - подведение итогов и закрытие «Таймырских чтений – 2021» (ауд. 209).

Результаты конкурса будут размещаться на официальном сайте университета: http://www.norvuz.ru

По итогам выйдет специальный номер журнала «Культура. Наука. Производство». В конце года он также будет доступен на сайте университета.