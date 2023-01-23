В Заполярном государственном университете наградят лучших педагогов вуза и политехнического колледжа

Почётные награды педагогам вручит статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Пётр Кучеренко.

Церемония награждения состоится завтра в ЗГУ. 33 педагогам вручат наградные знаки «Почётный наставник», а также почётные грамоты.

В прошлом году в России стартовало Десятилетие науки и технологий, а 2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Эти инициативы подчеркивают возросшую роль высших учебных заведений и особый статус всех, кто помогает сегодняшним студентам и школьникам стать настоящими профессионалами и талантливыми изобретателями.