В Заполярном государственном университете пройдёт интенсив акселератора

В течение трёх дней около 300 студентов второго и третьего курсов ЗГУ примут участие в 12 мастер-классах и деловых играх, которые проведут семь экспертов в области технологического предпринимательства из Тюмени и Перми.

Самые эффектные мероприятия 7 ноября:

10.45-11.30 – Интерактивная «Деловая игра по генерации идей на основе технологий и проблем. Выбор проблем для решения. Поле решений»

11.30-12.15 – Мастер-класс и консультационная сессия «Сегментация целевой аудитории. Работа с целевыми рынками»

12.15-13.00 – Питч-сессия и экспертная труба «Питчи идей команд, обратная связь от экспертов»

8-9 ноября, 15.30-17.00. Мероприятия для всех желающих:

– Мастер-класс «Эффект(ив)ные презентации», регистрация по ссылке.

– Мастер-класс «Дизайнерский воркшоп», регистрация по ссылке.

Программа интенсива составлена таким образом, чтобы студенты полностью погрузились в инновационную экосистему России и узнали о мерах поддержки начинающих предпринимателей.

Участники акселератора изучат потребительские тренды и найдут технологические задачи, актуальные для Норильского промышленного района. Поймут, будет ли востребована их идея у потенциальных потребителей и хватит ли им ресурсов на её воплощение.

Студенты познакомятся с принципами бизнес-моделирования, коммерциализации и продвижения продуктов. Кроме того, они узнают, как презентовать себя инвесторам, корпорациям и партнёрам.