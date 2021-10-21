В заполярном государственном университете состоялась презентация исследования «Оценка потенциала развития Норильска»

На презентации исследования присутствовали представители администрации Норильска и её структурных подразделений, учёные, представители экспертного сообщества, бизнес-структур, общественности и АРН.

«Большой аналитический отчёт, посвящённый потенциалу развития нашего города, подготовлен для того, чтобы предоставить максимальную информацию о Норильске финалистам международного конкурса, которых мы определили 19 октября на заседании жюри. Это исследование станет для них опорным материалом при разработке концепций реновации города», - пояснил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. Благодаря исследованию эксперты смогли дать реальную картину города со всеми его проблемными местами, а также перспективными направлениями развития с учётом имеющегося потенциала.

«В настоящее время Норильск, являющийся продуктом форсированной индустриализации, остро столкнулся с проблемами старения материального фонда и архаичными форматами жилой застройки и общественных пространств, значительно отстающих от общемировых трендов, - подчеркнула руководитель аналитического отдела Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Ольга Грицан. - Снижающийся уровень качества среды для жизни является одной из базовых причин непривлекательного имиджа города для долгосрочного проживания, несмотря на высокий уровень средних зарплат и стабильно низкий уровень безработицы».

В рамках исследования сформулированы четыре стратегических направления перспективного развития:

- повышение качества городской среды (диверсификация форматов жилья и общественных пространств, модернизация транспортной и инженерной инфраструктур);

- формирование благоприятной окружающей среды (улучшение экологии за счет реализации «Серной программы» и других природоохранных инициатив);

- развитие человеческого капитала (создание условий и стимулов для развития и монетизации креативного потенциала жителей Норильска и уникальных компетенций представителей коренных малочисленных народов Таймыра);

- развитие непроизводственного сектора экономики (стимулирование предпринимательской деятельности, монетизация символического и природного потенциала, усиление имиджевого позиционирования территории).

Руководитель аналитической группы международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab» Мария Седлецкая отметила, что «разработка архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска должна учитывать долгосрочные перспективы компании «Норникель» и потенциал города в части развития экономики знаний. Также требуется обратить внимание на молодёжные инициативы, продвижение брендовых бизнесов и повышение разнообразия городской среды».