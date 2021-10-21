МАУ ИЦ «Норильские новости»

В заполярном государственном университете состоялась презентация исследования «Оценка потенциала развития Норильска»

В заполярном государственном университете состоялась презентация исследования «Оценка потенциала развития Норильска»

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В заполярном государственном университете состоялась презентация исследования «Оценка потенциала развития Норильска»

Презентация была подготовлена экспертами группы компаний «ЦЕНТР» в рамках проведения открытого международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Напомним, что конкурс инициирован муниципалитетом и Агентством развития Норильска (АРН) при поддержке компании «Норникель».

В заполярном государственном университете состоялась презентация исследования «Оценка потенциала развития Норильска»В заполярном государственном университете состоялась презентация исследования «Оценка потенциала развития Норильска»В заполярном государственном университете состоялась презентация исследования «Оценка потенциала развития Норильска»В заполярном государственном университете состоялась презентация исследования «Оценка потенциала развития Норильска»

На презентации исследования присутствовали представители администрации Норильска и её структурных подразделений, учёные, представители экспертного сообщества, бизнес-структур, общественности и АРН.

«Большой аналитический отчёт, посвящённый потенциалу развития нашего города, подготовлен для того, чтобы предоставить максимальную информацию о Норильске финалистам международного конкурса, которых мы определили 19 октября на заседании жюри. Это исследование станет для них опорным материалом при разработке концепций реновации города», - пояснил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. Благодаря исследованию эксперты смогли дать реальную картину города со всеми его проблемными местами, а также перспективными направлениями развития с учётом имеющегося потенциала.

«В настоящее время Норильск, являющийся продуктом форсированной индустриализации, остро столкнулся с проблемами старения материального фонда и архаичными форматами жилой застройки и общественных пространств, значительно отстающих от общемировых трендов, - подчеркнула руководитель аналитического отдела Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Ольга Грицан. - Снижающийся уровень качества среды для жизни является одной из базовых причин непривлекательного имиджа города для долгосрочного проживания, несмотря на высокий уровень средних зарплат и стабильно низкий уровень безработицы».

В рамках исследования сформулированы четыре стратегических направления перспективного развития:

- повышение качества городской среды (диверсификация форматов жилья и общественных пространств, модернизация транспортной и инженерной инфраструктур);

- формирование благоприятной окружающей среды (улучшение экологии за счет реализации «Серной программы» и других природоохранных инициатив);

- развитие человеческого капитала (создание условий и стимулов для развития и монетизации креативного потенциала жителей Норильска и уникальных компетенций представителей коренных малочисленных народов Таймыра);

- развитие непроизводственного сектора экономики (стимулирование предпринимательской деятельности, монетизация символического и природного потенциала, усиление имиджевого позиционирования территории).

Руководитель аналитической группы международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab» Мария Седлецкая отметила, что «разработка архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска должна учитывать долгосрочные перспективы компании «Норникель» и потенциал города в части развития экономики знаний. Также требуется обратить внимание на молодёжные инициативы, продвижение брендовых бизнесов и повышение разнообразия городской среды».

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
21 октября в 15:36 310
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