В Заполярном государственном университете стартовала приёмная кампания
В Заполярном государственном университете стартовала приёмная кампания
С 25 мая ЗГУ имени Н.М. Федоровского начинает приём документов на поступление. В этом году единственный в Норильске государственный университет получил бюджетные места на всех уровнях образования: бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура.
На уровне бакалавриата и специалитета Заполярный госуниверситет ведёт набор на 12 образовательных программ. В дополнение к традиционным направлениям подготовки вуз открывает сразу 3 новые программы:
С 25 мая подать документы на поступление в Заполярный госуниверситет могут выпускники колледжей, техникумов и вузов. Абитуриентам с дипломами СПО и ВО предстоит сдать вступительные испытания ЗГУ (в форме тестов). Время проведения экзаменов будет объявляться по мере комплектования групп. С 20 июня в приёмную комиссию ЗГУ могут обращаться абитуриенты, сдавшие ЕГЭ. Для этой категории поступающих зачисление в Заполярный государственный университет будет проводиться на конкурсной основе.
Как подать документы:
Телефон: +7 (3919) 388-585.