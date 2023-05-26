В Заполярном государственном университете стартовала приёмная кампания

С 25 мая ЗГУ имени Н.М. Федоровского начинает приём документов на поступление. В этом году единственный в Норильске государственный университет получил бюджетные места на всех уровнях образования: бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура.

На уровне бакалавриата и специалитета Заполярный госуниверситет ведёт набор на 12 образовательных программ. В дополнение к традиционным направлениям подготовки вуз открывает сразу 3 новые программы:

Прогрессивные технологии в металлургии,

Цифровой инжиниринг и 3D-печать,

Digital маркетинг и управление контентом.

На уровне магистратуры впервые можно бесплатно учиться на таких направлениях, как строительство, прикладная информатика, экономика и менеджмент.

Бюджетные места в аспирантуре ждут будущих исследователей в области машин, агрегатов и технологических процессов.

Все топовые специальности разработаны совместно с ведущими технологическими партнерами, поэтому вести образовательные модули будут профессора, исследователи и эксперты Санкт-Петербургского технологического университета Петра Великого, Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, маркетинговых агентств и бизнесинкубаторов Красноярска.

С 25 мая подать документы на поступление в Заполярный госуниверситет могут выпускники колледжей, техникумов и вузов. Абитуриентам с дипломами СПО и ВО предстоит сдать вступительные испытания ЗГУ (в форме тестов). Время проведения экзаменов будет объявляться по мере комплектования групп. С 20 июня в приёмную комиссию ЗГУ могут обращаться абитуриенты, сдавшие ЕГЭ. Для этой категории поступающих зачисление в Заполярный государственный университет будет проводиться на конкурсной основе.

Как подать документы:

на портале Госуслуг

в личном кабинете абитуриента на сайте polaruniversity.ru

по почте: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д.7

лично: г. Норильск, ул. Советская, д. 9А, кабинет 1.05.

Приёмная комиссия ЗГУ работает в Молодёжном центре.

Телефон: +7 (3919) 388-585.