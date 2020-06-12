В зону разлива нефтепродуктов возвращается жизнь

Появление пернатых позволяет предположить, что сейчас происходит постепенное восстановление местной фауны. Вместе с тем стоит отметить: для бытовых нужд личного состава группировки ликвидаторов ЧС в полевом лагере спасателей используется очищенная от нефтепродуктов вода из ближайшей акватории. Она безопасна для использования.