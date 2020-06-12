МАУ ИЦ «Норильские новости»

В зону разлива нефтепродуктов возвращается жизнь

В зону разлива нефтепродуктов возвращается жизнь

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В зону разлива нефтепродуктов возвращается жизнь

Спасатели МЧС России видели вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске птиц: лебедей, уток и чаек.

В зону разлива нефтепродуктов возвращается жизнь

Появление пернатых позволяет предположить, что сейчас происходит постепенное восстановление местной фауны. Вместе с тем стоит отметить: для бытовых нужд личного состава группировки ликвидаторов ЧС в полевом лагере спасателей используется очищенная от нефтепродуктов вода из ближайшей акватории. Она безопасна для использования.

Фото Денис Кожевников
12 июня в 15:20 1890
Ситуация
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