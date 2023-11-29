Вахтовики, укравшие щебень, предстанут перед судом

Во время расследования стало известно, что к краже причастны трое мужчин — 39, 45 и 27 лет, которые работали в компании вахтовым методом. Злоумышленники хотели вывезти 478 тонн щебня с территории предприятия. Оперативники изъяли груз и передали его владельцу.

Следствие установило, что организовал кражу щебня 39-летний вахтовик из Челябинской области, работавший на этом предприятии. Он продумал всю преступную схему, но реализовать самостоятельно не смог бы. Тогда он привлёк к делу двух своих коллег.

Поставить краденый щебень они должны были одному из индивидуальных предпринимателей. Однако он не знал, что материал будет краденым. Для транспортировки щебня бизнесмен даже предоставил грузовую технику. Сообщники действовали в ночные смены. Завозили грузовики на территорию через новый, ещё никем не контролируемый въезд, который не был оборудован камерами видеонаблюдения. Затем давали указания другим сотрудникам предприятия, работавшим вместе с ними на площадке, чтобы те грузили щебень в грузовик. Куда дальше он отправлялся – привлечённые к погрузке сотрудники организации не знали. Общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.

Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчинам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время вместе с утверждённым обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.