Вакансии компании «Норникель» вошли в топ-5 высокооплачиваемых предложений на инвестпроектах

Предприятиям Красноярского края, реализующим инвестиционные проекты, требуется около двух тысяч специалистов. В мае 2022 года самые высокие зарплаты предлагают металлургические и добывающие предприятия. Так, ООО «Боголюбовское» в Мотыгинском районе ищет маркшейдера для работы с зарплатой до 272 тысяч рублей. На втором месте вакансия в Норильске от Заполярного филиала «Норникеля». Предприятию требуется мастер участка в плавильный цех с зарплатой до 180 тысяч рублей. Далее в рейтинге – вакансия Богучанского алюминиевого завода, где инженеру по горным работам предлагается зарплата в 130 тысяч рублей. В Мотыгинском районе столько же обещают платить электрослесарю Горевского горно-обогатительного комбината. Замыкает рейтинг предложение Новоангарского обогатительного комбината, которому для работы в Мотыгинском районе требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на зарплату до 126 тысяч рублей.

С подробной информацией о вакансиях и требованиях к соискателям можно ознакомиться в центре занятости населения по месту жительства, а также на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.