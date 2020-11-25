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Вакцина от коронавируса может стать жизненно важным препаратом

Вакцина от коронавируса может стать жизненно важным препаратом

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Вакцина от коронавируса может стать жизненно важным препаратом

Михаил Мишустин, премьер-министр России, распорядился включить вакцину в перечень жизненно важных препаратов.

Вакцина от коронавируса может стать жизненно важным препаратом

По распоряжению, которое подписал Михаил Мишустин, в перечень войдёт 25 новых наименований. Цены на медикаменты устанавливает государство. Ожидается, что в 2021 году список наименований расширится до 788 препаратов. Но вакцину против COVID-19 внесут раньше — в декабре 2020 года, так как чем быстрее она появится в списке, тем доступнее она станет для граждан.

Фото из открытых источников
25 ноября в 10:00 580
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