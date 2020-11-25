Вакцина от коронавируса может стать жизненно важным препаратом

По распоряжению, которое подписал Михаил Мишустин, в перечень войдёт 25 новых наименований. Цены на медикаменты устанавливает государство. Ожидается, что в 2021 году список наименований расширится до 788 препаратов. Но вакцину против COVID-19 внесут раньше — в декабре 2020 года, так как чем быстрее она появится в списке, тем доступнее она станет для граждан.