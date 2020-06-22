Вакцина от коронавируса защитит привитого на два года

Созданная совместно с Минобороны вакцина позволит защитить получившего её человека на срок более двух лет. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «РИА-Новости».

Вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у коронавируса. Её будут вводить два раза. Один и тот же ген вводится на разных носителях – это даёт возможность получить защитный протективный иммунитет, причём на увеличенный период времени, пояснил Гинцбург.

По его словам, такой подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном, то есть усиливающем варианте, будет защищён от возможного заражения коронавирусом, "по крайней мере, в течение двух лет, а, возможно, и на более длительный период".

Говоря о требуемом количестве препарата, Гинцбург отметил, что массовая вакцинация населения России от коронавируса потребует выпуска до семидесяти миллионов доз. Он отметил, что руководство страны и организации здравоохранения уже принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства.

Напомним, клинические испытания вакцины начались на 18 добровольцах в госпитале имени Бурденко 18 июня. Процедуру планируется завершить к концу июля.