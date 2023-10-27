МАУ ИЦ «Норильские новости»

​В эти выходные в СРК «Арена» будет работать пункт вакцинации против гриппа

​В эти выходные в СРК «Арена» будет работать пункт вакцинации против гриппа

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​В эти выходные в СРК «Арена» будет работать пункт вакцинации против гриппа

​В эти выходные в СРК «Арена» будет работать пункт вакцинации против гриппа

28 и 29 октября пункт вакцинации будет работать на втором этаже комплекса с 14.00 до 18.00. Прийти могут все желающие. При себе необходимо иметь: паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

Фото Ирина Яринская
27 октября в 14:16 1810
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