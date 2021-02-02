Вакцинация нации

Ранее мы писали о том, как и где можно поставить вакцину от коронавируса. И сразу стоит отметить, что на данный момент в широком доступе находится одна из трёх разработанных в России вакцин — «Спутник V», которая является двухкомпонентной, и ставить её нужно будет дважды, с перерывом в 21 день.

На данный момент вакцинированы практически все медицинские работники города. Большинству из них «Спутник V» поставили ещё в прошлом году на первом этапе вакцинирования, в особенности это касалось врачей, работающих непосредственно в «красной зоне», а с началом массовой вакцинации к коллегам присоединились и остальные работники медицинской сферы. В их числе и начальник территориального отдела министерства здравоохранения красноярского края в городе Норильске Коба Кавтеладзе.

– Я только что поставил себе прививку. Самочувствие отличное. Опасений никаких нет, — рассказывает Коба Кавтеладзе. — Мы уже вакцинировали порядка 2,5 тысяч человек и имеем достаточно большой опыт наблюдений, чтобы с уверенностью сказать, что ни у одного из тех вакцинированных никаких серьезных осложнений или побочных явлений не было. Лишь у некоторых есть небольшие проявления, но такие, которые укладываются в рамки побочных явлений абсолютно при любой вакцинации — это кратковременное повышение температуры, лёгкая слабость и ломота в теле. Все эти явления кратковременны, и я считаю, что пережить их на этапе вакцинации куда проще и более оправдано, чем подвергнуть себя риску заразиться вирусом и переболеть потом в тяжёлой форме.

Для того чтобы создать так называемый коллективный иммунитет, необходимо поставить подобную прививку более 60% населения. Именно к этой цифре стремятся и норильские врачи, для этого необходимо будет иммунизировать около 60 тысяч норильчан. Сделать это планируется до конца года.

– Надо понимать, что мы только начали работу по массовой вакцинации, и показатель в несколько тысяч — это очень высокий результат, — поясняет врач. — Первую партию мы использовали уже полностью, привив и первым, и вторым компонентом вакцины, — это были медицинские работники, преподаватели и сотрудники социальной сферы. Вторая партия у нас поступила 16 января в первую поликлинику, а 19 — в районы Талнах и Кайеркан. Суммарно это 3525 доз, именно это количество мы сейчас вакцинируем. Но это не всё, в ближайшее время будут налажены регулярные поставки. Новые партии сначала приходят из Федерации в край, затем их распределяют между районами. На данный момент в распоряжении Красноярского края только вакцина «Спутник V», когда будут и будут ли вообще поставляться в заполярье другие российские разработки, пока ответить не могу. Такой информацией я не располагаю.

На данный момент вакцинация в Норильске только начала набирать обороты, есть возможность не сидеть в очередях и даже выбрать удобное время записи, чтобы прийти и поставить себе прививку. Врачи же, со своей стороны, планируют и дальше информировать население о способах и местах вакцинации, а в ближайшее время планируется открыть и ещё несколько дополнительных пунктов вакцинации. Это случится, как только на территорию поступит необходимое для хранения препарата холодильное оборудование.

– Дополнительный пункт, уже пятый, откроется на Кирова, 19, также обсуждается вопрос открытия таких здравпунктов на промышленных предприятиях, но пока не понятно, позволит ли это сама технология, будем смотреть. И ещё один вариант, который тоже пока на стадии обсуждения, — открыть пункт в одном из наших крупных торговых центров. Но ещё раз подчеркну, эти проекты пока на стадии обсуждения. Будем смотреть по технологии самой вакцинации. От организации приёма пациентов до соблюдения самой хладовой цепи поставки и хранения вакцины. А всем ковид-диссидентам я хочу от себя сказать, что я по долгу службы наблюдал за тем, насколько тяжело это заболевание переносили граждане нашего города. И, к сожалению, 63 человека ушли из жизни непосредственно из-за этой инфекции. Среди заболевших были и мои близкие родственники, и друзья, и знакомые, и коллеги по работе. И я для себя принял решение, что намного проще и безопасней сейчас перенести те небольшие неудобства, которые возможно вызовет вакцина, чем столкнуться с инфекцией и пережить её тяжелейшие последствия. У меня нет ни капли сомнения, что вакцинироваться нужно, чтобы обезопасить себя и своих близких в будущем.