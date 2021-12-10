Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца 2021 года

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

- До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Ранее Мурашко сообщал, что до конца этого года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».