Вакцинация. Перезагрузка

– Олег Валериевич, сейчас используются четыре российских вакцины. Все ли они доступны норильчанам?

– Исключение составляет только вакцина «КовиВак». Она была разработана одной из последних. Это классическая вакцина, которая содержит умерщвлённый вирус СOVID–19. К нам на территорию она была доставлена ограниченной партией, и сейчас её уже нет в Норильске. Все же остальные — «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» — имеются в достаточном количестве, можно выбирать. Самая популярная вакцина — это, конечно, двухкомпонентный «Спутник V», хотя бы потому, что он первым вышел на рынок и раньше других стал доступен для массового использования.

– А «КовиВак» нам ещё привезут? Стоит ли её ждать?

– Я бы не стал ждать. По целому ряду причин. Во–первых, не факт, что она появится на территории — есть сложности с её доставкой в наш отдалённый регион. А во–вторых, зачем зацикливаться именно на этой вакцине? Тот же «Спутник V» уже доказал свою эффективность и надёжность, им привиты миллионы людей по всему миру.

– Тогда какой из имеющихся трёх вакцин отдать предпочтение?

– Мы уже неоднократно рассказывали об отличиях этих вакцин. В интернете много об этом написано, постоянно идёт информация по телевидению. В конце концов, придя на вакцинацию, можно всё разузнать у врача во время консультации перед прививкой, попросить показать сертификаты и другие документы, подтверждающие качество имеющихся в наличии вакцин. Поэтому коротко расскажу об этих препаратах.

«Спутник Лайт» был разработан именно для ревакцинации, а также для пациентов старше 60 лет. Если кто–то переживает за своё самочувствие после прививки, он тоже может выбрать эту вакцину. Подойдёт она и для тех, кто хочет быстрее решить вопрос: поставил один компонент — получил заветный сертификат и штрихкод. «Спутника Лайт» в городе хватает, поэтому мы сейчас ставим его всем желающим. По составу это, по сути, первый компонент «Спутника V».

Чем «Спутник» отличается от «ЭпиВакКороны»? Первая — биологическая вакцина, вторая — синтетическая, т. е. в первом случае иммунный ответ вызывают реальные части вируса, внедрённого в аденовирус человека, который используется в качестве транспортного средства для доставки компонентов вакцины к клеткам, во втором эти объекты синтезированы искусственно в лаборатории. В остальном принцип и способ работы вакцин идентичны. Какую из двух выбирать, по большому счёту, неважно. Тут уже человек волен решать сам. Одни считают, что «ЭпиВак» менее аллергенен, другие — что «Спутник» лучше. На самом деле разницы нет.

– Поделитесь собственным опытом?

– Я прошёл курс вакцинации «Спутником V», ревакцинировался «Спутником Лайт». Предпочёл эту вакцину по одной простой причине: прошло уже много времени с момента её запуска, и сейчас есть абсолютная уверенность, подтверждённая десятками, если не сотнями исследований в том, что она эффективна и безопасна.

– В Норильске привито более 30 тысяч человек, и у многих, кто поставил прививку полгода назад, уже подошло время ревакцинации. Я в их числе. Как мне быть?

– Вопрос действительно актуальный. Как я уже говорил, большинство норильчан привиты именно «Спутником V», и, на мой взгляд, наиболее эффективный способ ревакцинации — это сделать прививку «Спутником Лайт». В связке с ним прививка будет работать лучше всего. Ваш организм уже «обучен» бороться с конкретным вирусным агентом, вам остаётся только его простимулировать очередной дозой вакцины этой серии. Можно, конечно, использовать для этих целей другой препарат. Как бы это объяснить... Ну вот есть у вас яблоко, вы можете съесть половину, чтобы наесться, а можете и всё целиком, если захотите. Вот «Лайт» в данном случае — это половина яблока, необходимая, чтобы утолить голод, но если вы съедите всё целиком (поставите двухкомпонентную вакцину), вреда не будет.

– А перед ревакцинацией нужна консультация врача или, может, требуется сделать анализ на антитела?

– Если вы чувствуете себя хорошо, то зачем вам консультация врача? Что касается ПЦР–теста: вы, конечно, можете сдать его, но исключительно ради пущего спокойствия, чтобы узнать уровень антител в организме. При ревакцинации в этом нет необходимости. Всё очень просто. Повторно прививку делают через полгода после первой. Даже если титр антител высокий — она совершенно не повредит.

– Кстати, у нас так совпало, что и вакцинация продолжается, и ревакцинация подоспела, а тут ещё и прививочная кампания против гриппа стартовала. Вакцины от ковида и от гриппа можно одновременно делать? Или это будет удар по организму?

– Любая прививка — значительная нагрузка на иммунную систему. Поэтому между введением этих двух вакцин должен пройти месяц. Какую делать первой — это решать уже самим людям.

Но лучше, конечно, сначала от коронавируса. Это касается тех, кто ещё не привился от СOVID–19 или собирается пройти ревакцинацию. Если мы говорим о детях и подростках, то здесь я бы советовал однозначно прививаться от гриппа. Ну и особая категория — это те, кто переболели коронавирусом и имеют шестимесячный отвод от вакцинации. Они могут смело делать прививку от гриппа. Никаких противопоказаний у них нет. Более того, я бы настоятельно рекомендовал её поставить. Организм ослаблен после перенесённого заболевания, и даже обычный грипп для него может быть опасен. Так что этим людям надо в первую очередь привиться от сезонного вируса.

– А так ли важна прививка от гриппа, когда в мире бушует куда более страшная зараза — ковид?

– Ещё как важна! Нынешний эпидемический сезон гриппа имеет ряд особенностей. Постановлением главного эпидемиологического врача РФ определён общий объём населения, который необходимо вакцинировать от гриппа. В этом году это не менее 60% от совокупного населения и не менее 75% от тех, кто находится в группе риска. Такие повышенные требования связаны с тем, что новый штамм коронавируса — «Дельта» — более агрессивен и уже успел вытеснить все остальные серотипы данного вируса, он куда опаснее, и люди из основной группы риска (возрастные) переносят его очень тяжело. И смертность от него куда выше, чем от его «собратьев». В этих реалиях заразиться ещё и гриппом – фатально. Коллективный иммунитет нужен, чтобы обезопасить группу риска.

– Появляются всё новые мутации вируса, эффективны ли против них наши вакцины?

– Вакцины остаются эффективны вне зависимости от того, какой штамм ковида перед нами. Дело в том, что физиологический принцип проникновения любого инфекционного агента в клетку один, а вакцины у нас ориентированы именно на предотвращение проникновения вируса в клетку. Они «учат» саму платформу, на которую заходят части инфекционного агента, не пропускать вирус в клетку. А все многочисленные мутации одного и того же вируса, пусть более агрессивные или имеющие высокий уровень распространения, или вызывающие ряд дополнительных осложнений, ведут себя одинаково, иначе это был бы совершенно другой вирус. Так что вакцины, которые были эффективны против оригинального штамма, остаются эффективными и в дальнейшем, как бы сильно вирус не изменялся. Его основа остаётся прежней, и именно на неё реагируют антитела.