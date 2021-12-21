Вакцинацию от COVID-19 Минздравом РФ внесло в календарь профилактических прививок

В приказе сказано, что для обязательной вакцинации против COVID-19 к приоритету первого уровня относятся люди в возрасте от 60 лет, а также работающие в медицинской сфере, соцработники, сотрудники системы образования, люди с хроническими заболеваниями, люди, проживающие в городах с численностью от миллиона человек, сообщает REGNUM.

Кроме того, Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, включив в него в том числе добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС. В тексте приказа ведомства отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Документ также допускает введение вакцин, за исключением препаратов для профилактики туберкулеза, предусмотренных нацкалендарем профилактических прививок и нацкалендарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям в один день разными шприцами в разные участки тела.