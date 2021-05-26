Вакцинацию против COVID-19 хотят внести в национальный календарь прививок

Напомним, что национальный календарь прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа, а с принятием поправок - и новой коронавирусной инфекции.

В Минздраве РФ полагают, что в стране вакцинацией необходимо охватить не менее 60% взрослого населения. Только так можно взять эпидемиологический процесс под уверенный контроль. Для этого до конца года потребуется более 29 млн доз вакцин: «Эпиваккорона» - 4,7 млн доз, «Ковивак» - 4,5 млн доз, «Спутник V» - 17,5 млн доз, а также 3 млн доз вакцины «Спутник лайт».