Валерий Семенов переизбран сенатором от Красноярского края

По словам Алексея Додатко, Валерий Семенов полностью соответствует всем требованиям должности: у него безупречная репутация, он не имеет иностранного гражданства и постоянно проживает на территории субъекта, который он должен представлять. Валерий Семенов занимает пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 2014 года.

На сей раз его кандидатуру в полном составе поддержала фракция КПРФ, в итоге он набрал 48 голосов депутатов, два парламентария проголосовали против.

«Большое спасибо за доверие. Всё, о чём мы с вами говорили на протяжении последних лет в этом зале и на других площадках, остаётся в силе. Я благодарен каждому из вас и готов по первому зову решать значимые для Красноярского края и его жителей проблемы», — обратился к коллегам Валерий Семенов.

После назначения народный избранник снял с себя полномочия депутата Законодательного собрания, как того требует закон. Его мандат получит следующий представитель «Единой России» из утверждённого избиркомом партийного списка.

Валерий Семенов родился 16 сентября 1960 года. Окончил Черкесский автомобильно-дорожный техникум и Норильский индустриальный институт. В 1980-1990-х годах работал на различных должностях на Норильском горно-металлургическом комбинате. В 1997-1999 годах - первый вице-мэр Норильска. В 2001-2014 годах был депутатом Законодательного собрания края. В 2014 году был избран от краевого Заксобрания в Совет Федерации, в 2016-м переизбран на этот пост.