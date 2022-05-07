Вас приглашает Таймыр

Разработкой стратегического документа более двух лет занимались Агентство развития Норильска (АРН) и экоцентр «Заповедники» при участии Агентства по туризму Красноярского края, регионального Агентства развития бизнеса, администраций Норильска и Таймырского муниципального района. При его подготовке было проведено свыше 200 индивидуальных интервью и групповых встреч со всеми заинтересованными сторонами. Кроме того, за плечами разработчиков — более двух месяцев полевых работ.

Зачем нам это надо?

Арктику ежегодно посещают около 11 миллионов туристов. Аляска, Шпицберген, Исландия — это территории, где туризм играет ключевую роль в экономике. На долю Российской Федерации, которой принадлежит 40% арктического побережья, сегодня приходится всего 11% туристического потока. И темпы роста арктического туризма в России минимальны.

При этом на Таймыре можно увидеть всё, ради чего люди едут в Арктику. В числе главных магнитов — так называемая анималистическая пятёрка: овцебык, снежный баран, белый медведь, северный олень, лаптевский морж. Мощной силой притяжения является ландшафтная пятёрка: плато Путорана, горы Бырранга, плато Анабар, кратер Попигай и сама таймырская тундра. Пятерка главных природных явлений: северное сияние, ледоход, полярный день, миграция северного оленя и птиц — никого не оставит равнодушным. Но главное — это люди с их историей, культурой и бытом. Мы говорим о пяти этносах Таймыра: долганы, ненцы, энцы, эвенки, нганасаны.

На территории уже много лет ведётся работа по привлечению туристов, но эта деятельность до недавнего времени носила хаотичный характер и слабо контролировалась.

Как отметил на презентации документа Александр Железняк, эксперт экоцентра «Заповедники», главной идеей было создать документ, понятный всем участвующим в развитии туризма сторонам.

– Важно объединить усилия властей, промышленных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, туристического сообщества, общественников, местных жителей. Уверены, что туриндустрия на Таймыре способна внести весомый вклад в социально–экономическое развитие территории. При этом чрезвычайно важно сохранять хрупкую арктическую природу и учитывать интересы местных жителей, — подчеркнул он.

По словам Железняка, выполненный в процессе подготовки мастер–плана SWOT–анализ всех территорий туркластера свидетельствует об огромном туристическом потенциале Таймыра, о возможности развития всесезонного туризма, о большой роли туризма в вопросах сохранения культуры коренных малочисленных народов.

Есть что посмотреть

Площадь туркластера «Арктический» составляет почти 900 тысяч кв. км. Для структурирования гигантской территории выделено четыре подкластера.

Начнем с самого близкого к нам. Норильск и Дудинка связаны транспортной инфраструктурой, здесь находится главный аэропорт территории. По сути, это ворота Таймыра и транспортное ядро ТРК «Арктический». Развитие общественных и туристских пространств в городской черте Норильска позволит создать альтернативу для занятости местных жителей. Туризм на городских объектах — важное дополнение для туристов, следующих транзитом на плато Путорана и другие территории Таймыра. Перспективный турпоток подкластера к 2030 году: 80 000 туристов ежегодно; 60–70% — транзитные туристы, следующие на плато Путорана; 20–30% — внутренний и деловой турист.

Второй подкластер — плато Путорана. Это не только горный массив, но ещё и разветвлённая система озёр и рек. Водные артерии при определённых инфраструктурных условиях могут стать транспортной основой для передвижения туристов практически по всему плато. Потенциал развития туризма на Путоранах очень разнообразный. Если окрестности озера Лама уже сегодня относительно доступная территория, то другие озёра Норило–Пясинской системы, водопады, сплавные реки плато и его «столовые» вершины — это места, куда сложно добраться без специального оборудования, навыков и подготовленных гидов. Перспективный турпоток подкластера к 2030 году: 35 000 туристов ежегодно, из них 70–80% ориентированы на озеро Лама.

Третий подкластер — круизный туризм. На западе нашего полуострова протекает река Енисей, а с севера его омывают Карское море и море Лаптевых. Таймыр может стать одним из мировых полярных направлений круизно–экспедиционного туризма при условии реализации ряда проектов. Ключевые векторы: развитие точечной береговой инфраструктуры, благоустройство туристских территорий; развитие транспорта региона, в том числе малой авиации; работа с местным населением по развитию индустрии гостеприимства; привлечение мировых лидеров круизного арктического туризма. Перспективный турпоток к 2030 году: 10 000–15 000 туристов ежегодно; половина из них — на круизной линии по Енисею и столько же — на круизной линии по морской зоне Таймыра.

Четвёртый подкластер — экспедиционный туризм. Территории внутреннего Таймыра, удалённые как от ключевых объектов транспортной инфраструктуры, так и от побережья, остаются самой недоступной частью региона, но оттого ещё более притягательной и интересной для приключенческого туризма. Зоны развития такого туризма — это горы Бырранга и озеро Таймыр, равнины от Норильска до Хатанги, плато Анабар, кратер Попигай, восточные отроги Путорана. Сегодня здесь путешествуют или очень обеспеченные туристы, или экстремальные команды. Такой туризм фактически не играет роли в экономике региона. Тут процветают охота, часто незаконная, сбор бивней мамонта. Перспективный турпоток к 2030 году: 25 000 туристов ежегодно, 50% — транзитом через Норильск, вторая половина — транзитом через Хатангу.

Увезу тебя я в тундру!

Документ содержит перечень перспективных направлений развития: этнический, круизный, исторический, промышленный туризм, бердвотчинг, анималистика, фототуры. Разработчики мастер–плана ориентируют местную туриндустрию как на внешних, так и на внутренних туристов. В мастер–плане определены также приоритетные направления:

– проект «Затундра» (строительство дороги на озеро Мелкое и туристской инфраструктуры на территории Норило–Пясинской системы водоёмов);

– создание туристской территории «Хараелах» (развитие инфраструктуры массива с формированием пешеходных, водных, велосипедных, автотуристических, лыжных и зимних комплексных маршрутов);

– развитие лыжной базы «Оль–Гуль»;

– создание туристско–рекреационной зоны на горе Шмидта;

– проект «Хатанга — Северный полюс» (рестарт успешного проекта 1990–х годов по доставке туристов на Северный полюс через Хатангу);

– модернизация и развитие причальной инфраструктуры Дудинского морского порта (пассажирский сектор);

– создание комплекса «Легенды тундры» в Дудинке.

Забота о природе

При развитии туризма на нашей территории встаёт другой важный вопрос: как сохранить при этом хрупкую природу Арктики. Современные подходы к организации туристской деятельности в природном ландшафте — это управление рекреационным природопользованием, основанное на системе мониторинга.

При прогнозировании рекреационной нагрузки учитываются следующие позиции: сохранение природных комплексов и объектов при планировании туристской деятельности; планирование массовых туристских маршрутов вдали от наиболее ценных природных объектов, сезонных мест размножения животных; обустройство разветвленной сети троп и маршрутов, преимущественно кольцевых; оценка требований психофизического комфорта; создание для туристов «чувства уединения» в природном ландшафте; развитие как сезонного, так и круглогодичного туризма на Таймыре, что позволит распределить рекреационную нагрузку по территории и по сезонам года. Экспертный прогноз по внешнему турпотоку в ТРК «Арктический» к 2030 году — 100 000 туристов в год.

Белых пятен стало меньше

– Наш мастер–план, по сути, является инструкцией по развитию туризма на Таймыре. Его подготовка помогла собрать огромный пласт информации о нашей земле. Например, на старте работы над документом мы столкнулись с полным отсутствием фотографий целого ряда территорий. Для сбора данных было организовано несколько экспедиций. И белых пятен на карте Таймыра фактически не осталось, — поделилась заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король. — Интересно, что ещё в процессе работы над мастер–планом мы уже начали реализовывать его мероприятия. В результате увеличились внешний и внутренний турпотоки, расширилось и окрепло туристическое сообщество, растет качество услуг в туриндустрии.

Мастер–план туркластера был утверждён на муниципальном уровне. После этого документ направят в Агентство по туризму Красноярского края, а затем — в Министерство развития Дальнего Востока и Арктики и в Ростуризм, чтобы привлечь к нему внимание на федеральном уровне.