Ваша карта бита!

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Норильского ОМВД пресекли незаконную деятельность двух игорных заведений в Центральном районе Норильска.

Обнаружив в ходе оперативно-разыскных мероприятий два подпольных казино, полицейские изъяли в общей сложности 28 мониторов, семь игровых автоматов, две игровые панели, системный блок, регистратор, телевизор, камеру видеонаблюдения, а также более 40 тысяч рублей.

В отношении владельцев игорных клубов - двух норильчан 26 и 34 лет - возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.