Василиса Ламова вышла в финал XIII Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME

В прошлом году она воплотила в жизнь свою задумку «Школьный фримаркет» для одноклассников. Ребята приносили ненужные книги, игрушки, сувениры, аксессуары и обменивали их на другие вещи. По итогам акции Василиса передала в благотворительный «Сундук» 29 кг вещей. Чтобы одноклассники были активнее, школьница придумала конкурс. Каждой принесённой вещи она присваивала рейтинг, подсчитывала баллы и определила победителя после окончания Фримаркета. За необычный формат экологической акции жюри XII Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME присвоило норильчанке первое место в номинации «Event. Авторы до 18 лет».

В этом году Василиса решила масштабировать акцию. Благодаря грантовой поддержке программы «Мир новых возможностей» команда детей-волонтёров под руководством юной экоактивистки провела два городских мероприятия по обмену игрушками и книгами «Детский фримаркет». Первое состоялось 19 апреля в семейно-игровом пространстве «Дом шалунов».

Накануне, 23 апреля, акция прошла в библиотеке «Семейного чтения». На фримаркете можно забрать любые вещи, которые понравятся. Для всех, кто передаёт игрушки и книги в хорошем состоянии, работает благотворительная лотерея с подарками от партнёров проекта.

Василиса Ламова снова подала заявку на конкурс в рамках XIII Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME. Её проект снова вошёл в шорт-лист в номинации «Event. Авторы до 18 лет». А ещё одним достижением стало попадание в финал новой номинации конкурса «Impact». В заявке было необходимо отметить результаты социального воздействия, которых удалось достичь при реализации проекта. Здесь нет разделения участников по возрасту. Попадание в шорт-лист номинации «Impact» значит, что проект юной норильчанки выполнен на высоком уровне.

Итоги конкурса XIII Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME подведут на церемонии закрытия в конце мая.