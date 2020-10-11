Важное звено

На работу к родителям

Под таким девизом в конце сентября группа детей сотрудников «Норильскникельремонта» отправилась на Талнахскую обогатительную фабрику на экскурсию. На самом деле это был разработанный проект специалистов Управления охраны труда и промышленной безопасности для ознакомления их детей с тем, где и как работают родители. Можно смело говорить, что ребята сами подтолкнули старших к организации экскурсии, поскольку каждый ребёнок никогда не откажется от того, чтобы побывать у папы или мамы на работе, тем более на производстве.

Полтора десятка детей в возрасте от 6–7 до 14–15 лет побывали на ТОФ в цехе по ремонту основного технологического оборудования основных производственных фондов производственного объединения «Норильскремонт». Увлекательно, конечно, слушать рассказы взрослых о фабрике, но увидеть всё собственными глазами гораздо интереснее.

Но прежде работники подразделения собственными силами сделали ремонт в цехе, установили новое оборудование, произвели демаркацию — разметку безопасного передвижения по рабочей площадке и обозначение основных и вспомогательных зон. Вместе с инженерами и родителями дети обошли основные участки производства, собственными глазами увидели инструмент, приспособления и рабочие механизмы. Взрослые предоставили юным посетителям редкую возможность собственными руками потрогать кое–что из техники и даже, например, понажимать кнопки управления подъёмником.

Во время экскурсии взрослым пришлось выдержать целый шквал самых разных вопросов и просьб, например, рассказать о кранах, электродвигателях, назначении тех или иных инструментов. Сами работники пытались удивить юных экскурсантов рассказами о том, как, например, определить вес электродвигателя по количеству секций, что им, бесспорно, удалось. При этом лейтмотивом всех рассказов было строгое соблюдение правил работы, то есть требований промышленной безопасности и охраны труда. Не зря места осмотра были строго ограничены специальными лентами, определяющими опасные и безопасные места.

Финалом детской экскурсии на производство стала примерка средств индивидуальной защиты и спецодежды. Сделать общую фотографию в заводской экипировке вообще стало пределом мечтаний ребят, которые в таком виде готовы были и домой идти.

Поиски золотой рыбки

Школьникам очень повезло: при непосредственном участии специалистов «Норильскникельремонта» они получили возможность собственными глазами увидеть в реальных условиях работу настоящих водолазов — специалистов отряда подводно–технических работ РМСТ «Норильскэнергоремонт». В этот раз водолазная служба занималась очисткой водоёма на спортивной базе «Оль–Гуль», а специалисты любезно согласились продемонстрировать ребятам экипировку, техническое оснащение и показать условия работы водолазов.

Вопрос о золотой рыбке, которую способны раздобыть водолазы «Норильскникельремонта», возник ещё по дороге на «Оль–Гуль». Правда, увидев диковинное снаряжение, водолазные шлемы и системы обеспечения и контроля, дети тут же забыли о сказочных персонажах. То, что показывали специалисты по подводным работам, настолько поразило воображение детей, что они готовы были лезть в воду вместе со взрослыми. Те, демонстрируя профессиональную выдержку, планомерно рассказывали о каждой своей системе в отдельности.

Дети увидели несколько видов водолазной экипировки, включая неподъёмные в обычных условиях ботинки и медные шлемы. Удостоверились в том, что в одиночку справиться с таким снаряжением не под силу, а значит, в своей деятельности водолазы всегда опираются на помощь своих квалифицированных коллег. Безопасность в данном случае обеспечивается слаженной командной работой.

Экскурсанты смогли даже примерить кое–что из снаряжения и заглянуть в водолазные шлемы. Потом при погружении специалистов ребята могли видеть их работу под водой при помощи системы наблюдения и контроля. Вот тогда–то и вспомнили про золотую рыбку. К сожалению, в водоёмах «Оль–Гуля» таковые не водятся, однако можно быть уверенным, что почти все участники этой экскурсии решили в будущем стать членами отряда подводно–технических работ.

Чистая работа

Для обеспечения капитального ремонта клинкерной линии на заводе строительных материалов ООО «НОК» специалисты «Норильск-

никельремонта» провели комплекс восстановительных и косметических работ бытовых и вспомогательных помещений для своих работников. Изначально стоял вопрос улучшения условий труда, санитарно–бытовых норм для работников Общества, привлекаемых к проведению капремонта клинкерной линии.

Для сотрудников, командированных на завод, были оборудованы новые гардеробные, сушка спецодежды, новые душевые, туалеты, электрополотенца и целый ряд других предметов сервиса.

Значительную часть бытовых помещений удалось отремонтировать по инициативе и силами самих же работников подразделений в свободное от основной работы время. В соответствии с действующим в ООО «Норильскникельремонт» положением, работники, проявившие инициативу, будут поощрены материальными выплатами.