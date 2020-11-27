Норильские старшеклассники ознакомились с ценностями «Норникеля»

Программа–квест «Наши ценности в работе и жизни» для школьников разработана специалистами корпоративного университета «Норильский никель» по инициативе и при поддержке управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» в рамках корпоративного проекта "Клуб «Профнавигатор». Цель программы — приобщение к корпоративной культуре компании, мотивация на последующее трудоустройство на предприятия «Норникеля».

Мероприятие проводится с 2018 года. В этом году из–за пандемии его организовали в режиме онлайн. Есть в этом как плюсы, так и минусы. Некоторые школьники, к сожалению, не всегда могли подключиться к трансляции. Зато для творческого конкурса появилось больше времени и возможностей. Так, раньше участникам предлагалось сделать коллажи, представляющие корпоративные ценности компании, а в этот раз они могли написать песню, снять ролик, сделать рисунок — в общем, им была предоставлена полная свобода для творчества. Да и времени на выполнение задания отводилось значительно больше.

Квест проходил в течение недели, с 20 по 27 ноября, и состоял из трёх этапов. Первый — лекция о корпоративной этике и ценностях компании, второй — викторина, в ходе которой подросткам необходимо было определить, о какой именно ценности идёт речь. И заключительный этап — творческий конкурс.

Как отметила Татьяна Шкарупилая, бизнес–тренер корпоративного университета «Норильский никель», цель квеста не просто ознакомить детей с ценностями компании, но и пропаганда этих принципов, ведь они пригодятся в жизни и тем, кто не планирует в будущем связать свою жизнь с «Норникелем».