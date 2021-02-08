Вчера на автодороге Норильск-Талнах произошло ДТП

В настоящее время дорожные полицейские выясняют все обстоятельства этого происшествия. ЧП произошло вчера, 7 февраля в 20.25, в районе посёлка Валёк. По предварительной версии, водитель автомобиля «Хонда Аккорд», двигаясь по автодороге в направлении района Талнах, допустил наезд на 46-летнего мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте, тогда как пешеходный переход находился всего в десяти метрах от места столкновения. Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм мужчина скончался, не приходя в сознание.

Инспекторы ДПС установили, что погибший пешеход был одет в тёмную одежду, без световозвращающих элементов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса РФ.

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют пешеходам не рисковать своей жизнью, переходить дорогу только по пешеходному переходу и соблюдать Правила дорожного движения. Не стоит отказываться и от ношения световозращающих элементов на одежде. Особенно, это важно в тёмное время суток, на загородных трассах и в условиях недостаточной видимости.