Вчера у памятника-мемориала «Чёрный тюльпан» почтили память погибших на войне в Афганистане
Вчера у памятника-мемориала «Чёрный тюльпан» почтили память погибших на войне в Афганистане
Афганская война унесла тысячи жизней советских солдат.
Среди них были и северяне – более 400 норильчан погибли во время военных действий. Из них 11 человек не вернулись на Родину. 86 героев-северян были награждены орденами и медалями, в том числе орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
15 февраля вспоминают не только участников военных действий в Афганистане, но и тех, кто оставил свои жизни в горячих точках за пределами Отечества.
На церемонии будут присутствовать официальные лица города, представители духовенства, ветераны боевых действий в горячих точках, представители общественных организаций.