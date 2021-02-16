Вчера у памятника-мемориала «Чёрный тюльпан» почтили память погибших на войне в Афганистане

Среди них были и северяне – более 400 норильчан погибли во время военных действий. Из них 11 человек не вернулись на Родину. 86 героев-северян были награждены орденами и медалями, в том числе орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

15 февраля вспоминают не только участников военных действий в Афганистане, но и тех, кто оставил свои жизни в горячих точках за пределами Отечества.

На церемонии будут присутствовать официальные лица города, представители духовенства, ветераны боевых действий в горячих точках, представители общественных организаций.